Путин нужен России, ему ещё многое надо сделать, заявил Медведев

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ
Россия находится на сложной позиции общественного развития, поэтому стране нужен Владимир Путин. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы со школьниками и студентами.
По словам политика, Путин – мощный политик с огромным опытом за плечами, которому ещё очень многое нужно сделать.
Медведев выразил уверенность в том, что на предстоящих президентских выборах россияне поддержат Путина, который собирается баллотироваться на следующий срок.
Совет Федерации утвердил проведение выборов президента России, которые пройдут в течение трёх дней с 15 по 17 марта 2024 года.
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Медведев выразил уверенность в том, что на предстоящих президентских выборах россияне поддержат Путина, который собирается баллотироваться на следующий срок.
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Анастасия Чинкова