В ФРГ раскрыли, сколько будет стоить вступление Украины в Евросоюз

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Вступление Украины в Евросоюз будет стоить европейским государствам порядка 200 миллиардов евро. Об этом сообщает институт экономики Германии (IW), приводя результаты своего отчёта.
Исследователи отмечают, что за вступлением Украины в ЕС последуют негативные последствия для всей экономики Европы, поскольку киевские власти будут требовать большие суммы средств из бюджета альянса.
Согласно нынешнему разработанному плану на 2021-2027 годы полноценное членство Украины в Евросоюзе оценивается в 130-190 миллиардов евро. Украина может претендовать на сумму, не превышающую 17% от всего бюджета.
От 70 до 90 миллиардов евро будут направлены на развитие сельского хозяйства, а ещё от 50 до 90 миллиардов евро пойдут на региональную политику ЕС, которая позволит повысить благосостояние страны.
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Согласно нынешнему разработанному плану на 2021-2027 годы полноценное членство Украины в Евросоюзе оценивается в 130-190 миллиардов евро. Украина может претендовать на сумму, не превышающую 17% от всего бюджета.
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Анастасия Чинкова