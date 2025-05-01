Медведев рассказал об ожесточённом противостоянии Трампу со стороны «глубинного государства»

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Рейтинги президента США Дональда Трампа неуклонно падают. Причина этого заключается в ожесточённом сопротивлении, которое оказывает американскому лидеру так называемое «глубинное государство» (англ. — deep state. — Прим. ред.).
Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своём телеграм-канале он также указал, что сенат Соединённых Штатов готовится ввести очередные «сокрушительные» санкции. Политик отметил, что не видит в них особого смысла, так как Россия с США практически не торгует, а в настоящее время и так действует уже свыше 30 тысяч различных антироссийских ограничительных мер.
На прошлой неделе информационное агентство Associated Press писало, что первые 100 дней Трампа на посту президента оправдали ожидания 70% жителей США. При этом 62% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении. Сам Трамп назвал фейковыми все сообщения о падении своей популярности.
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«Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточенное сопротивление», — отметил Медведев.
На прошлой неделе информационное агентство Associated Press писало, что первые 100 дней Трампа на посту президента оправдали ожидания 70% жителей США. При этом 62% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении. Сам Трамп назвал фейковыми все сообщения о падении своей популярности.
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Александр Бойцов