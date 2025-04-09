«Ау, милосердный»: Медведев задал Трампу интересный вопрос по Украине

Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает позорной для США ситуацию, когда те помогают Киеву, а потом американцы пытаются приобрести на Украине оружие, чтобы убрать своего же президента. Медведев спросил, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения — «на Банковой».
«Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?» — написал Медведев на английском в соцсетях.Таким образом зампред отреагировал на публикацию телеканала Fox News, где сказано, что обвиняемый в покушении на американского лидера Дональда Трампа Райан Уэсли Рут хотел приобрести ракетную установку на Украине.
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Никита Кротов