Медведев заявил, что США и Европа чуть не привели мир к Третьей мировой войне

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Действия Вашингтона и его союзников едва не закончились Третьей мировой войной, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик подчеркнул, что в какой-то момент Штаты с союзниками решили, что можно применять против РФ незаконные санкции, ведя войну и при этом сохранять ядерный паритет.
По словам Медведева, действующая администрация США признает это на словах в отличие от европейских лидеров. Зампред считает, что Европа начала вновь «трясти» своим скудным стратегическим потенциалом.
Исходя из сегодняшних реалий, даже полное завершение украинского конфликта не станет основанием для полного ядерного разоружения в ближайшие десятилетия, ведь мир будет создавать вооружение, а новые государства — вооружаться. Медведев считает, что давно известно, чем это закончится.
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Исходя из сегодняшних реалий, даже полное завершение украинского конфликта не станет основанием для полного ядерного разоружения в ближайшие десятилетия, ведь мир будет создавать вооружение, а новые государства — вооружаться. Медведев считает, что давно известно, чем это закончится.
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Никита Кротов