Медведев заявил, что США и Европа чуть не привели мир к Третьей мировой войне

Действия Вашингтона и его союзников едва не закончились Третьей мировой войной, заявил в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик подчеркнул, что в какой-то момент Штаты с союзниками решили, что можно применять против РФ незаконные санкции, ведя войну и при этом сохранять ядерный паритет.