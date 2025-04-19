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Медведев: ЕС нужно взять пример с США, если те откажутся от посредничества

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюзу нужно взять пример с США, если те откажутся от посредничества по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.
«Американские официальные лица заявили, что, если не будет никакого прогресса в украинском вопросе, США умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое», — пишет Медведев.

Как отметил политик, Россия может быстрее разобраться с конфликтом на Украине.

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#евросоюз
МИД РФ: появление военных НАТО на Украине будет иметь негативные последствия
18 апреля 2025, 23:42

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам директора департамента европейских проблем МИД РФ Владислава Масленникова, появление военного контингента НАТО на Украине будет нести негативные последствия. Об этом он сказал в ходе эфира телеканала «Россия-24».
«Мы не раз повторяли и пока нас не хотят слышать, мы еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов государств НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — объясняет Масленников.

К тому же дипломат обратил внимание на намерения Германии передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Масленников отметил, что это говорит о желании ФРГ и союзников киевского предпринимать действия для дальнейшей эксалации конфликта.

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Спасшая бойцов на спецоперации собака Победа получила «Лохматый Оскар» в Зеленоградске
Спасшая бойцов СВО собака Победа выиграла премию «Мой ласковый и нужный зверь»
18 апреля 2025, 22:33

Фото: iStock/ alexei_tm

Дворняжка по кличке Победа, которая провела военных ВС РФ через минные поля в зоне специальной военной операции, стала победителем на международной премии «Мой ласковый и нужный зверь», прошедшей в Зеленоградске Калининградской области. Об этом говорится на официальном сайте конкурса.
Многим людям эта премия известна как «Лохматый Оскар».

Пса нашел военный с позывным Бурят рядом с деревней Алешки в Херсонской области. Победа стала талисманом бойцов СВО.

Собака лаем предупреждала военных в подозрительные моменты. Еще Победа спасла жизни бойцов, когда указала им дорогу через минные поля в плохую погоду. В настоящее время пес живет в Самаре у Бурята.

«Дворняжка разделила первое место с собакой по кличке Рона из Калининграда, которая служит канистерапевтом, помогая в адаптации детей с особенностями развития», — уточнялось в сообщении.

За победу сражались 20 животных (собаки, кошки, питон и бегемот) из 11 регионов РФ, а еще из Белоруссии, Португалии и Великобритании.

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#собаки
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#собака
#сво
#рф
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Бойцам СВО отправили из Подольска 7 тыс. пасхальных куличей и 350 кг конфет
18 апреля 2025, 21:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Представители властей, волонтёры и жители Подольска направили участникам СВО около 7 тыс. освящённых куличей к Светлому Христову Воскресению. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Булочно-кондитерский комбинат «Коломенское поле» добавил к гуманитарному грузу ещё более 350 кг конфет.
«Пасха – время, когда особенно важны единство и человеческое участие. Сбор гуманитарной помощи давно стал делом всего округа. За доставку на передовые позиции от ЛНР до Херсонской области отвечают «Ангелы фронта». Волонтёры организации помогают в этом благородном деле с 2022 года», – сказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Часть куличей испекли участники движения «Ангелы фронта». В покраске яиц участвовали «Волонтёры Подмосковья» и члены других молодёжных объединений Подольска.

В Московской области запущен целый комплекс мер по поддержке волонтёров. Им оформляют страховку на период проведения акций, предоставляют субсидии и гранты, помогают в организации мероприятий, предлагают методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

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США больше не будут оказывать военную поддержку Украине, заявил Трамп
18 апреля 2025, 20:29

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

США больше не станут оказывать Украине военную поддержку. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, слова которого приводит РИА Новости.
При этом лидер США отметил, что решение может быть изменено, поскольку он продолжает верить в достижимость мирного соглашения.

Также глава государства подчеркнул, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в случае, если одна из сторон «начнет его саботировать».

Ранее в этот день Украина сообщила, что не собирается возвращать долги США. В Киеве подчеркнули, что подписанный с США меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, не предусматривает возвращение долгов за военную и финансовую помощь.

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#сша
#санкции
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#дональд трамп
#россия
#украина
#конфликт
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«Напугал, видно»: Джигурда отреагировал на санкции «просроченного» Зеленского и сравнил Европу с продажной женщиной
Джигурда заявил, что гордится включением в санкционный список Зеленского
18 апреля 2025, 20:00

Никита Джигурда (Фото: Инстаграм* @instadzhigurda)

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта. Под ограничения попали SHAMAN (Ярослав Дронов), солист «Любэ» Николай Расторгуев, Гарик Сукачев и многие другие звезды. Среди них оказался и Никита Джигурда. Актер обрадовался, что его имя попало в список.
«Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского», — признался Джигурда в беседе с 360.ru.

Еще актер зачитал журналистам стихотворение, в котором сравнил Европу с продажной женщиной. Никита выразил предположение, что напугал националистов. По мнению Джигурды, ситуация на Украине не улучшится, пока власти не отменят законы, направленные против русского языка.

«Персональные санкции, как признанье заслуг перед Русью святой на года. Напугал, видно», — добавил актер.

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#санкции
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