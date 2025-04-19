Медведев: ЕС нужно взять пример с США, если те откажутся от посредничества

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюзу нужно взять пример с США, если те откажутся от посредничества по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.
«Американские официальные лица заявили, что, если не будет никакого прогресса в украинском вопросе, США умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое», — пишет Медведев.
Как отметил политик, Россия может быстрее разобраться с конфликтом на Украине.
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Иван Мусатов