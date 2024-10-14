Володин рассказал, почему БРИКС признали в Европе

Фото: сайт Кремля
Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что БРИКС признали в Европе.
Володин отметил, что к объединению планирует присоединиться Сербия. По словам спикера Госдумы, балканская страна не видит в Европейском союзе надежного партнера.
Володин подчеркнул, что все больше государств осознают, что БРИКС — это перспектива и гарантия многополярного мира. На сегодняшний день БРИКС объединяет десять стран и 45% мирового населения, добавил политик.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.
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Володин подчеркнул, что все больше государств осознают, что БРИКС — это перспектива и гарантия многополярного мира. На сегодняшний день БРИКС объединяет десять стран и 45% мирового населения, добавил политик.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.
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Екатерина Коршунова