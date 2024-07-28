Медведев: Россия даст шанс будущему американскому лидеру наладить отношения

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Россия готова дать шанс будущему президенту США наладить отношения и снизить напряжённость. Однако текущая ситуация даже сдержанного оптимизма не внушает.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал ситуацию с президентскими выборами в США и связанные с этим дальнейшие политические перспективы. По словам политика, в американском истэблишменте нет ни одной по-настоящему серьёзной персоны, с которой можно иметь дело и вести конструктивный диалог.
Медведев считает, что американская политика по сути одряхлела и выродилась, как и весь западный мир. Тем не менее, Россия сделает всё возможное, чтобы обезопасить своих граждан от тех угроз, которые растут сейчас в геометрической прогрессии, заключил зампред Совбеза РФ.
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