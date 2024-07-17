Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

Фото: сайт Кремля
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и его понимание причин спецоперации на Украине.
Медведев пригласил музыканта выступить с концертами перед бойцами ВС РФ.
Ранее Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп уже победил в предвыборной гонке, если его не убьют. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Я рад, что он меня не разочаровал. Поэтому приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят», — подчеркнул политик в разговоре с изданием «Аргументы и факты».
Ранее Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп уже победил в предвыборной гонке, если его не убьют. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак