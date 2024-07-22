Медведев выступил с заявлением про СВО на фоне выхода Байдена из гонки

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал президенту США Джо Байдену здоровья и напомнил, что цели спецоперации будут достигнуты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Байден все. Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», — отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исход выборов в Соединенных Штатах Америки не является приоритетом для России. Важнее, чтобы СВО на Украине достигла поставленных целей.
В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
Решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки не связано с его здоровьем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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