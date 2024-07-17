Медведев рассказал о возможном вступлении России в НАТО

Дмитрий Медведев
После распада СССР у России была возможность сблизиться с Западом, включая вступление в НАТО. Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью «АиФ».
По словам зампреда СБ, принятие в Североатлантический альянс не было гарантировано, и иллюзии об этом рассеялись во время событий в Югославии и бомбардировки Белграда.
Тем не менее, добавил политик, «в тот момент вступление нашей страны в НАТО могло стать одним из сценариев развития событий». При этом, как считает Медведев, РФ бы в любом случае не приняли в НАТО.
Ранее Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Тем не менее, добавил политик, «в тот момент вступление нашей страны в НАТО могло стать одним из сценариев развития событий». При этом, как считает Медведев, РФ бы в любом случае не приняли в НАТО.
Ранее Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак