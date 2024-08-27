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Белый дом не планирует снять запрет для боевиков ВСУ на удары западным вооружением вглубь территорий РФ, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на чиновника США.
Собеседник, сохраняя анонимность, рассказал, что киевский режим все чаще в последнее время просит разрешить использовать западное дальнобойное оружие, поставленное украинским военным, для нанесения ударов по российским территориям.
Среди вооружений, по словам чиновника, есть ракеты американского производства ATACMS, однако нынешние руководители в Вашингтоне не намерены изменить свои решения, резюмировал он.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг просьбы о возвращении уклонистов из стран Запада.
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Среди вооружений, по словам чиновника, есть ракеты американского производства ATACMS, однако нынешние руководители в Вашингтоне не намерены изменить свои решения, резюмировал он.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг просьбы о возвращении уклонистов из стран Запада.
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Никита Кротов