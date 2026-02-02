Медведев: Россия и США договорились не разглашать детали по конфликту на Украине

02 февраля 2026, 10:35

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Вашингтон договорились не раскрывать детали переговоров по урегулированию ситуации на Украине, чтобы не навредить процессу. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo.





По его словам, отказ от публичных комментариев связан с чувствительностью темы и необходимостью сохранить условия для достижения результата.





«Детали я рассказывать не буду, потому что по договорённостям с американскими партнёрами мы этот процесс не подсвечиваем. Это вредит достижению результата», — отметил Медведев.