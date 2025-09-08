Reuters: в 19-й пакет антироссийский санкций войдут 2 банка из Центральной Азии
Евросоюз может включить в 19-й пакет антироссийский санкций два банка из Центральной Азии. Об этом сообщает Reuters.
По словам европейских дипломатов, Брюссель намерен в новый пакет санкций включить региональные российские банки. К тому же под ограничения попадут два финансовых учреждения из стран Центральной Азии. Какие именно это государства и что за банки, остается неизвестным.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, абсолютно все санкции против РФ оказались бесполезными. К тому же они не заставят страну изменить свою последовательную позицию.
