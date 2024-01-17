Существование Украины смертельно опасно для украинцев, заявил Медведев

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Вероятность нового конфликта с Украиной будет сохраняться, независимо от того, кто будет стоять у власти, об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
«Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой «стране». А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределённо долго», — прокомментировал ситуацию Медведев.
По его словам, существование государства на исторически российских территориях просто невозможно.
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Евгения Парфентьева