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Существование Украины смертельно опасно для украинцев, заявил Медведев

Медведев: Вероятность нового конфликта с Украиной будет сохраняться
17 января 2024, 10:48
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Вероятность нового конфликта с Украиной будет сохраняться, независимо от того, кто будет стоять у власти, об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
«Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой «стране». А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределённо долго», — прокомментировал ситуацию Медведев.

По его словам, существование государства на исторически российских территориях просто невозможно.


Именно поэтому сама Украина «смертельно опасна» для её жителей. Рано или поздно, считает Медведев, они поймут, что гораздо комфортнее будут чувствовать себя, проживая в другом государстве, которое они сейчас «не сильно любят».

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#конфликт
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Предсказавший развал СССР историк раскрыл неожиданное будущее России
Французский историк Тодд: поражение НАТО на Украине помирит Россию и Германию
17 января 2024, 10:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Французский историк Эммануэль Тодд заявил, что поражение НАТО на Украине сблизит Россию и Германию. Об этом сообщает Journal du Dimanche.
По словам Тодда, с 2004 года Штаты пытаются отдалить Германию от России, однако все их попытки будут провальными. Историк отметил, что РФ и ФРГ больше не могут находиться в противостоянии, экономики этих государств предназначены для взаимного дополнения друг друга. Тодд подчеркнул, что «Северные потоки» в полной мере это продемонстрировали.

Тодд утверждает, что однажды сотрудничество Берлина и Москвы произойдет. Историк добавил, что если Вашингтон уйдет из Европы, тогда все мировое сообщество увидит, «как над умиротворенной планетой встает солнце».

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#северные потоки
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В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали более 2,5 млн подписей
17 января 2024, 10:33

Фото: сайт Кремля

Более 2,5 миллионов подписей собрано в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится на сайте избирательного штаба Путина.
Согласно данным штаба, российские регионы продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы. В это же время осуществляется проверка подписных листов. Сообщается, что сбор подписей происходит благодаря помощи волонтерских организаций, Народного фронта и партии «Единая Россия».

Напомним, выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта. Впервые Путин рассказал о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#путин
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Экс-замминистра Тука заявил о планах Зеленского заменить Залужного на Буданова
17 января 2024, 06:40

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что президент Владимир Зеленский планирует заменить главкома ВСУ Валерия Залужного на главу ГУР Кирилла Буданова. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Newsroom.
По словам Тука, о намерениях Зеленского ему стало известно от источников, близких к генштабу украинской армии.

«Речь идет о том, что Зеленский принял решение о замене Залужного. Залужного планируют перевести в СНБО, и вместо него Зеленский хочет назначить нынешнего руководителя ГУР», — утверждает бывший заместитель министра.

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#украина
#валерий залужный
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Политолог Золотарёв: Украине придётся пойти на мир на невыгодных условиях
17 января 2024, 06:25

Фото: iStock/sandsun

Политолог Андрей Золотарёв заявил, что Украине будет вынуждена согласиться на мир на невыгодных для неё условиях. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Politeka.
«Для того, чтобы о чем-то договариваться и диктовать условия, надо иметь прочный тыл. Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 24 году просаживается, и очень заметно», — утверждает специалист.

Он также прокомментировал программу ВЭФ в швейцарском Давосе, подчеркнув, что тема украинского конфликта оказалась не в приоритете у Запада. На первый план вышли проблемы климата, энергетики и социальные вопросы, отметил Золотарёв.

Кроме того, западные государства продемонстрировали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что не поддерживают «формулу мира», предложенную им. По словам политолога, антироссийская риторика Зеленского оказывает на европейские страны негативное влияние.

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#россия
#сво
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Польша нарастила производство оружия из-за конфликта на Украине, пишут СМИ
Rzeczpospolita: Польша нарастила производство оружия из-за конфликта на Украине
17 января 2024, 05:49

Фото: iStock/macky_ch

Польский обозреватель Збигнев Лентович заявил, что Варшава из-за страха эскалации украинского конфликта многократно наращивает производство оружия. Об этом он написал в материале для газеты Rzeczpospolita.
Он добавил, что также увеличить производственные объёмы планируют недавно модернизированные предприятия, так как их мощности не совпадают с потребностями.

В качестве примера Лентович привёл завод «Сталева Воля», специализирующийся на производстве артиллерийских орудий, но вскоре планирующий начать собирать бронированные автомобили и БМП.

«Польские заводы отправляются на войну. Производство идет полным ходом», — говорится в публикации.

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#оружие
#украина
#конфликт
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ТАСС: Трамп заявил на митинге в Нью-Гэмпшире, что США управляются дураками
17 января 2024, 04:46

Фото: Сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир, охарактеризовал нынешние американские власти как управляемые дураками. Об этом сообщает ТАСС.
«Нами управляют дураки», — коротко охарактеризовал ситуацию Трамп.

Также он подчеркнул, что считает Джо Байдена самым коррумпированным и некомпетентным президентом США, который может втянуть Вашингтон в третью мировую войну.

Ранее Дональд Трамп неоднократно подчёркивал тот факт, что он имеет прекрасные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, а потому никогда не допустил бы начала украинского конфликта и смог бы поспособствовать его окончанию после победы на выборах в 2024 году.

Бывший президент США без особых проблем одержал победу на предварительных выборах (кокусах) Республиканской партии в Айове, которое открыло сезон предварительных выборов в Соединённых Штатах. В среднем Трампа поддержали около половины сторонников Республиканской партии. Ожидается, что борьба за второе место развернётся между экс-постпредом США при ООН Никки Хейли и губернатором Флориды Роном Десантисом.

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#митинг
#сша
#дональд трамп
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Германия в 2024 году окажет военную помощь Украине на более чем €7 млрд
17 января 2024, 04:12

Фото: iStock/alzay

В правительстве ФРГ заявили, что в 2024 году Берлин окажет военную помощь Украине в размере более чем €7 млрд. Об этом пишет РИА Новости.
«В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем €7 млрд», — проинформировали в правительстве Германии.

Авторы отмечают, что Германия с момента начала СВО занимает второе место после США по объёмам выделенной Киеву помощи.

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#германия
#сво
#вооружения
#киев
#украина
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Капитан ВМС США Гарри Табах: У Киева нет друзей в Белом доме
17 января 2024, 03:50

Фото: iStock/lucky-photographer

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Украине не стоит рассчитывать на американскую помощь, так как в Вашингтоне не хотят её победы. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Politeka.
«Через два года, я думаю, что уже надо увидеть, что помощи вам такой, как обязаны дать, — не дадут. Лидеры этого — США, то есть, администрация сегодняшняя, — не ваши друзья, они не хотят помогать Киеву», — утверждает американский военный.

Табах добавил, что Вашингтон видит в Украине всего лишь «аппендикс СССР» и предпочёл бы, чтобы она вовсе прекратила существовать как отдельное государство.

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#сша
#администрация
#государство
#киев
#украина
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МИД Катара: Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов в сектор Газа
17 января 2024, 03:39

Фото: iStock/Streetoncamara

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа при посредничестве Катара и Франции. Об этом МИД Катара сообщил в социальной сети Х (бывший Twitter).
«В рамках усилий Катара по прекращению конфликта в Газе будут продолжены работы с региональными и международными партнерами, в частности, по гуманитарным вопросам и медицинской эвакуации», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Соглашение включает доставку помощи жителям Газы и передачу лекарств удерживаемым заложникам.

Более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев.

В результате последнего обстрела сектор Газа выпустил по югу Израиля порядка 50 ракет, об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения. По информации СМИ, последний крупный обстрел Израиля со стороны анклава произошёл утром 16 января. Основной удар пришёлся по городу Нетивот, который находится в одиннадцати километрах от сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа и вторжения ХАМАС в приграничные районы Израиля 7 октября 2023 года. Согласно данным ЦАХАЛ, представленным после 100 дней войны с ХАМАС, израильские силы уничтожили двух командиров бригад ХАМАС, 19 командиров батальонов и более 50 командиров рот. В общей сложности в течение военной эскалации армия Израиля атаковала около 30 тысяч объектов инфраструктуры ХАМАС в палестинском анклаве.

Согласно информации израильских военных, с 7 октября в рамках обострения конфликта с ливанским движением «Хезболлах» на юге Ливана было устранено примерно 170 радикалов, а также проведено около 750 атак на цели.

На Западном берегу за тот же период ЦАХАЛ провела более 40 крупных контртеррористических операций, в результате которых были задержаны более 2,650 разыскиваемых палестинцев, включая 1300 с связями с ХАМАС. Также за это время были разрушены 14 домов террористов на палестинских территориях.

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