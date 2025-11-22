Медведев с иронией отреагировал на слова Зеленского, напомнив про золотой унитаз

22 ноября 2025, 07:48

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере MAX иронично прокомментировал обращение к нации Владимира Зеленского, напомнив про обвиняемого на Украине в коррупции соратника предводителя киевского режима Тимура Миндича и золотой унитаз.