Медведев с иронией отреагировал на слова Зеленского, напомнив про золотой унитаз

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере MAX иронично прокомментировал обращение к нации Владимира Зеленского, напомнив про обвиняемого на Украине в коррупции соратника предводителя киевского режима Тимура Миндича и золотой унитаз.



Владимир Зеленский в своем обращении к народу призвал украинцев «прекратить срач».

Медведев, комментируя соответствующее заявление, подчеркнул, что для этого необходим «золотой унитаз». По словам российского политика, такой унитаз был найден в квартире друга Зеленского, украинского предпринимателя Тимура Миндича.

На Украине произошел громкий скандал, в котором оказались замешаны Владимир Зеленский и его соратник, бизнесмен Тимур Миндич. Речь идет об обвинительном заключении НАБУ по делу о коррупции.

Екатерина Коршунова

