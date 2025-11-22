Медведев с иронией отреагировал на слова Зеленского, напомнив про золотой унитаз
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере MAX иронично прокомментировал обращение к нации Владимира Зеленского, напомнив про обвиняемого на Украине в коррупции соратника предводителя киевского режима Тимура Миндича и золотой унитаз.
Владимир Зеленский в своем обращении к народу призвал украинцев «прекратить срач».
Медведев, комментируя соответствующее заявление, подчеркнул, что для этого необходим «золотой унитаз». По словам российского политика, такой унитаз был найден в квартире друга Зеленского, украинского предпринимателя Тимура Миндича.
На Украине произошел громкий скандал, в котором оказались замешаны Владимир Зеленский и его соратник, бизнесмен Тимур Миндич. Речь идет об обвинительном заключении НАБУ по делу о коррупции.
