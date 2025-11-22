Стало известно о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине
Делегация США провела встречу с европейскими чиновниками, которая прошла в «тошнотворном» тоне. Об этом газете Financial Times сообщил один из высокопоставленных европейских чиновников.
На напряженной встрече 21 ноября в резиденции поверенного в делах США на Украине Джули Дэвис в Киеве министр армии США Дэниел Дрисколл обратился к послам европейских стран и западным чиновникам с заявлением о том, что он настроен оптимистично и считает, что «сейчас настало время для мира». Однако глава делегации подчеркнул, что Вашингтон не будет проявлять особой гибкости.
Дрисколл отметил, что «Украина находится в очень плохом положении». Американская делегация также подчеркнула, что сделка, предлагаемая Украине, является лучшим вариантом, на который она может рассчитывать, как пишет издание.
