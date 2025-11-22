Стало известно о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине

22 ноября 2025, 07:28

FT: встреча делегаций США и ЕС по Украине прошла в тошнотворном тоне

Фото: iStock/Photoboyko

Делегация США провела встречу с европейскими чиновниками, которая прошла в «тошнотворном» тоне. Об этом газете Financial Times сообщил один из высокопоставленных европейских чиновников.