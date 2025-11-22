Трамп пригрозил Зеленскому сокращением помощи в случае отказа от мирного плана
США сдержат поддержку Украины, если Владимир Зеленский откажется от мирного плана. Об этом в Белом доме заявил президент Дональд Трамп.
По его словам, глава киевского режима «может продолжать воевать», однако у Украины отсутствуют «козыри». Кроме того, американский лидер дал понять, что Зеленскому нужно принять решение по мирному плану как можно быстрее из-за наступления холодов и поврежденной энергосистемы.
Трамп добавил, что сделку по прекращению огня стоило заключить еще два года назад.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал мирный план США по урегулированию конфликта на Украине единственным спасением для Киева.
