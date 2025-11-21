Киевский режим внес правки в план США, чтобы избежать наказания за коррупцию
Украина внесла изменения в пункт мирного плана США, который должен был разоблачить коррупционные схемы в окружении Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на анонимного американского чиновника.
По его словам, первоначальный проект плана предусматривал «проведение аудита всей международной помощи», оказанной Украине, с целью выявления коррупционных схем. Однако новая версия документа из 28 пунктов, появившаяся в интернете, уже включает правки, сделанные Киевом. Формулировки изменились, и теперь утверждается, что все стороны получат полную амнистию за действия, совершенные в ходе конфликта.
Раскрытие коррупционных схем в окружении Зеленского привело к серьезному кризису в Верховной Раде. Партии «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали от главы киевского режима уволить председателя ОП Андрея Ермака, распустить правительство и создать новую коалицию в парламенте, включающую не только членов партии «Слуга народа». Однако, как сообщили депутаты Рады 20 ноября, на встрече с фракцией Зеленский отказался увольнять своего соратника.
