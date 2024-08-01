Полномасштабная война: Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что большая война на Ближнем Востоке стала единственным путем к шаткому миру в регионе. Об этом он написал в своем тг-канале, добавив, что все невинно погибшие — заложники государства США.
«Узел на Ближнем Востоке затягивается. Сожалею о невинно погибших. Они всего лишь заложники отвратительного государства — США. Между тем всем ясно, что полномасштабная война — единственный путь к шаткому миру в регионе», — пояснил Медведев.Ранее зампред Совбеза РФ отмечал, что Россия готова дать шанс будущему президенту США восстановить отношения между странами и снизить напряженность. Он также подчеркнул, что американская политика по сути одряхлела и выродилась, как и весь западный мир, но Москва тем не менее, сделает все возможное, чтобы обезопасить своих граждан от тех угроз, которые растут сейчас в геометрической прогрессии.
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