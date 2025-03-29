Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского президента Владимира Зеленского — так охарактеризовал высказывание главы международной организации заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам генерального секретаря, ООН исходит из того, что киевские власти являются легитимным правительством Украины, поэтому его следует уважать. Такое мнение он высказал журналистам, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о введении на Украине внешнего управления под патронажем ООН.
Если Гутерриш не заблуждается, то он очевидно лжёт, заключил зампред Совбеза РФ.
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«Это, увы, двойная ложь. (...) Зеленского не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», — написал Медведев в своей социальной сети на английском языке.
Если Гутерриш не заблуждается, то он очевидно лжёт, заключил зампред Совбеза РФ.
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Александр Бойцов