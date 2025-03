Медведев: Слова генсека ООН Гутерриша о легитимности Зеленского — двойная ложь

Об этом пишут обозреватели американского информационного агентства The Associated Press. О подготовке российского наступления на разных направлениях говорил Зеленский, выступая на саммите G7 в Париже 27 марта. Он объяснял это попыткой Кремля «затянуть переговоры», пишет агентство. С такой оценкой согласились два дипломата из числа участников встречи.По мнению украинских военных аналитиков и правительственных чиновников, Москва хочет вести переговоры с более сильных позиций. Именно российские войска готовят масштабное наступление в Сумской, Харьковской и Запорожской областях на северо-востоке Украины, говорил Зеленский, ссылаясь на данные разведки.Ещё в феврале российский президент Владимир Путин говорил, что Вооружённые силы РФ наступают по всей линии фронта. А представители командования группировки войск «Север», подразделения которой действуют в Курской области, доложили Верховному главнокомандующему о начале последнего этапа изгнания частей ВСУ, вторгшихся на территорию региона в августе прошлого года.Макрон на переговорах с Зеленским объявил о выделении Киеву дополнительной военной помощи The Economist: Зеленский лишится поддержки США в случае продолжения конфликтаСтала известна причина, почему затянулись переговоры по Украине