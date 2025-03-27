Медведев призвал лишать иностранцев полученного незаконным путем гражданства РФ

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Если иностранцы получили российское гражданство незаконным путем, его необходимо лишать, заявил в рамках заседания межведомственной комиссии зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По словам политика, ответственность за это должны нести сотрудники миграционных служб, а также те, кто решился нарушить законодательство.
«Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые им выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки, в целом и, возможно, с лишением их гражданства, если оно получено с нарушениями закона», — сказал Медведев.Ранее депутат Госдумы предложил лишить гражданства одного из знаменитых актеров. Подробности в нашем материале.
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