Медведев высмеял реакцию Зеленского на «звонок» Макрона

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял реакцию Владимира Зеленского на «звонок» президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
Напомним, 20 марта во время пресс-конференции Зеленский взял трубку и пообщался с неизвестным человеком, пообещав ему связаться с ним позже. После этого предводитель киевского режима обратился к сотрудникам СМИ и сказал, что это был звонок от французского президента Эммануэля Макрона.
Российский политик в своем блоге вспомнил историю из 1990-х годов о гендиректоре правления компании среднего уровня, которому якобы позвонил премьер-министр.
Примечательно, что личность человека, который звонил Зеленскому, узнать не удалось.
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Российский политик в своем блоге вспомнил историю из 1990-х годов о гендиректоре правления компании среднего уровня, которому якобы позвонил премьер-министр.
«Такой же цирк, судя по всему, недавно устроил кровавый нарик, когда коротко и с достоинством показал, кто старший на арене, изображая разговор с Микроном. Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню», — пояснил Медведев.
Примечательно, что личность человека, который звонил Зеленскому, узнать не удалось.
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Екатерина Коршунова