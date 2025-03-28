«Шах и мат»: Медведев предрек судьбу Зеленского в случае его одобрения сделки с США

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Если Владимир Зеленский согласится на сделку по ресурсам, то его повесят на майдане с его командой. Об этом в соцсетях написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что в противном случае Вашингтон «обнулит» киевский режим.
«Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини (Бенито Муссолини, фашисткий диктатор — прим. ред.). Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат», — написал российский политик.
США хотят заключить с Украиной ресурсную сделку, чтобы отбить вложенные в Киев средства. По разным оценкам, украинские власти должны американской стороне примерно 350 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп говорил о том, что Европа сможет вернуть свои деньги, поскольку дает их в кредит. Хозяин Белого дома не раз критиковал бывшего президента страны Джо Байдена за принятые им решения по Украине.
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Никита Кротов