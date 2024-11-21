Медведев сообщил о проблемах с выплатами участникам СВО

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам спецоперации на Украине. Его слова приводятся в Telegram-канале партии «Единая Россия».
Политик призвал честно относиться к военным, столкнувшимся с невыплатами денежных средств.
Медведев рассказал, что приезжает в регионы и заслушивает доклады губернаторов о том, как развиваются события в данном направлении и какие имеются проблемы. И эти проблемы действительно есть, поэтому «не надо говорить о том, что у нас все хорошо».
Ранее зампред Совбеза лично проводил добровольцев «Молодой Гвардии» в зону СВО. Политик пожелал военным успехов и отметил, что полученный на службе опыт пригодится им в будущем, уже в мирной жизни.
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Медведев рассказал, что приезжает в регионы и заслушивает доклады губернаторов о том, как развиваются события в данном направлении и какие имеются проблемы. И эти проблемы действительно есть, поэтому «не надо говорить о том, что у нас все хорошо».
Ранее зампред Совбеза лично проводил добровольцев «Молодой Гвардии» в зону СВО. Политик пожелал военным успехов и отметил, что полученный на службе опыт пригодится им в будущем, уже в мирной жизни.
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Анастасия Чинкова