Медведев объяснил значение украинского конфликта для США

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)
США выгоден конфликт России с Украиной, и они активно инвестируют в него для увеличения прибыли от поставок нефти и СПГ в европейские страны, которые остались без ресурсов после санкций в отношении РФ. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. По его словам, именно поэтому Байден пытается сохранить интерес американцев к украинскому конфликту.
Медведев добавил, что уже говорил об интересе Штатов к территориям Донбасса, так как там залежи ресурсов «кратно больше», чем «что осталось на Украине».
Ранее зампред Совбеза РФ отмечал, что завершение конфликта на Украине отразится на поставках американского СПГ в Европу и подорвет его позиции. По его словам, такой исход возможен, так как Россия в качестве одного из условий окончания конфликта называет отмену санкций.
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«Поэтому сегодня президент США Джо Байден пытается сохранить интерес американцев к войне, торгуя доступом к природным ресурсам. В общем, ничего личного, только деньги», — заключил он.
Ранее зампред Совбеза РФ отмечал, что завершение конфликта на Украине отразится на поставках американского СПГ в Европу и подорвет его позиции. По его словам, такой исход возможен, так как Россия в качестве одного из условий окончания конфликта называет отмену санкций.
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Данил Пономарев