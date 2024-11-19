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«Это уже WWIII»: Медведев предрек Третью мировую войну

Медведев предрек третью мировую на фоне обновления ядерной доктрины РФ Путиным
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Третью мировую войну предрек зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне обновления российской ядерной доктрины главой государства Владимиром Путиным. Политик оставил пост в Telegram.
Медведев подчеркнул, что использование Киевом натовских ядерных ракет для ударов вглубь территорий РФ, можно расценивать в качестве нападения.

«В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII», — написал зампред.



Медведев считает, что действующий хозяин Белого дома Джо Байден решил красиво покинуть свой пост, «забрав с собой значительную часть человечества».

Перед этим сообщалось, что Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России.

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