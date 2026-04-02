«Сами разбирайтесь»: В РФ не исключили вероятность выхода США из НАТО

02 апреля 2026, 14:55

Обозреватель Бернардини: Не стоит исключать возможность выхода США из НАТО

Нельзя полностью исключать возможность выхода США из НАТО. Так считает политический обозреватель Марк Бернардини.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что НАТО без Соединенных Штатов Америки — это не НАТО, а какой-то другой, сугубо европейский альянс.





«Самое важное, что главным плательщиком НАТО являются США. Все остальные платят какие-то крохи. И если остальные члены начинают вести себя недисциплинированно, то есть наплевав на мнение главного спонсора, то понятно, что главный спонсор, у которого есть такой прекрасный рычаг, говорит, что, мол, тогда сами разбирайтесь», — сказал Бернардини.