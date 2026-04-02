«Сами разбирайтесь»: В РФ не исключили вероятность выхода США из НАТО

Обозреватель Бернардини: Не стоит исключать возможность выхода США из НАТО
Нельзя полностью исключать возможность выхода США из НАТО. Так считает политический обозреватель Марк Бернардини.
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что НАТО без Соединенных Штатов Америки — это не НАТО, а какой-то другой, сугубо европейский альянс.
«Самое важное, что главным плательщиком НАТО являются США. Все остальные платят какие-то крохи. И если остальные члены начинают вести себя недисциплинированно, то есть наплевав на мнение главного спонсора, то понятно, что главный спонсор, у которого есть такой прекрасный рычаг, говорит, что, мол, тогда сами разбирайтесь», — сказал Бернардини.
В этой связи обозреватель не стал полностью исключать возможность выхода США из НАТО. Кроме того, он обратил внимание на отсутствие внутренней дисциплины в альянсе, которая осуществляется за деньги Вашингтона.
Разговоры о выходе США из НАТО активизировались сейчас, поскольку предыдущие президенты США были не такими, как Трамп. Но и другие члены НАТО ранее не позволяли себе делать то, что они позволяют сейчас, заключил Бернардини.