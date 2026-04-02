В Госдуме предрекли Украине и НАТО катастрофу из-за Трампа

Депутат Чепа: отказ Трампа от поддержки ЕС по Украине обернется катастрофой
Возможный отказ президента США Дональда Трампа поддерживать усилия ЕС по предоставлению помощи Украине грозит катастрофой не только для Киева, но и для НАТО. Так считает первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
1 апреля в интервью The Telegraph Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
«Для Киева это будет катастрофа. Это не только катастрофа для Европы, это катастрофа и для НАТО. Мы понимаем, что, когда основной партнер по союзу перестает взаимодействовать с остальными, это вызывает естественные дальнейшие проблемы в самой структуре», — заявил Чепа «Газете.Ru».
Он пояснил, что в случае отказа Трампа от поддержки Украины Киев столкнется с военно-политическим и экономическим коллапсом.
Тем временем верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что никто не сможет заменить Соединенные Штаты в НАТО в случае выхода Вашингтона из военно-политического блока, пишут argumenti.ru.
«Американцев никто не заменит, так как НАТО построено на союзнических отношениях. Необходимо делать все возможное, чтобы эти отношения работали, хотя, к сожалению, они всегда двусторонние. В этом и есть проблема», — приводит издание слова Каллас.