Медведев: США вынудили РФ оценить целесообразность проведения ЯИ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний неизбежно повлекут за собой ответные шаги.



Об этом российский политик написал в соцсети X.

«Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полноценных ядерных испытаний», — говорится в публикации.
Ранее в среду президент Владимир Путин поручил собрать данные и провести анализ на площадке Совбеза, а также подготовить предложения о возможном начале работ по подготовке к испытаниям ядерного оружия.

Сам Трамп до этого заявил, что распорядился проводить ядерные испытания «на равных» с другими странами, у которых, по его словам, якобы есть соответствующие программы.
