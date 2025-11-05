Медведев: США вынудили РФ оценить целесообразность проведения ЯИ

05 ноября 2025, 22:44

Фото: istockphoto/donfiore

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний неизбежно повлекут за собой ответные шаги.





Об этом российский политик написал в соцсети X.





«Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полноценных ядерных испытаний», — говорится в публикации.

