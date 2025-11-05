Президент Путин: из США отправили разъяснение слов Трампа о ядерных испытаниях
Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев направил в Москву телеграмму с пояснениями по высказываниям президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях.
Об этом сообщил глава государства Владимир Путин, передаёт РИА Новости.
«Что касается разъяснений, то многим коллегам поступила телеграмма из министерства иностранных дел от нашего посла в Вашингтоне на эту тему», — сказал верховный главнокомандующий.30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, ссылаясь на действия «других ядерных держав». Это заявление прозвучало на фоне сообщений Путина об испытании российской ракеты «Буревестник».
Отмечается, что США с 1992 года соблюдают односторонний мораторий на полномасштабные подземные ядерные испытания, которые активно проводились в эпоху Холодной войны.
Ранее также сообщалось об испытании США ракеты Minuteman III.