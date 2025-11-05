Достижения.рф

Президент Путин: Запад хочет развалить РФ

Фото: istockphoto/macky_ch

Западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение и спровоцировать её распад. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.



Он добавил, что такая цель преследуется Западом «не просто десятилетиями, а столетиями», и подчеркнул, что Россия должна отвечать на это «твердо, последовательно и системно».

«Теперь все чаще и чаще ведут речь о некой «деколонизации» России, а по сути, расчленения Российской Федерации», — сказал верховный главнокомандующий.

Ранее Путин также утверждал, что провокаторы пытаются расшатать российское единство.
Никита Кротов

