Президент Путин: Запад хочет развалить РФ
Западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение и спровоцировать её распад. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Он добавил, что такая цель преследуется Западом «не просто десятилетиями, а столетиями», и подчеркнул, что Россия должна отвечать на это «твердо, последовательно и системно».
«Теперь все чаще и чаще ведут речь о некой «деколонизации» России, а по сути, расчленения Российской Федерации», — сказал верховный главнокомандующий.
Ранее Путин также утверждал, что провокаторы пытаются расшатать российское единство.