Президент Путин: Запад хочет развалить РФ

05 ноября 2025, 22:06

Фото: istockphoto/macky_ch

Западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение и спровоцировать её распад. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.





Он добавил, что такая цель преследуется Западом «не просто десятилетиями, а столетиями», и подчеркнул, что Россия должна отвечать на это «твердо, последовательно и системно».





«Теперь все чаще и чаще ведут речь о некой «деколонизации» России, а по сути, расчленения Российской Федерации», — сказал верховный главнокомандующий.