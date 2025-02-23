Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в День защитника Отечества написал, что враг будет уничтожен, а правда восторжествует.
По его словам, время показало, что решение РФ о начале СВО на Украине было единственно верным и возможным. Медведев подчеркнул, что итог войны с неонацизмом уже близок.
Расплата над потомками фашистов будет на поле боя, заключил российский политик.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Расплата над потомками фашистов будет на поле боя, заключил российский политик.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова