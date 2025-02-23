Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
В рядах врагов России в настоящее время царят ужас и паника, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«В их рядах царят сейчас ужас и паника», — сказано в публикации Медведева в Telegram-канале.Политик добавил, что россияне навсегда запомнят героев прошлых эпох и будут с почтением относиться к традициям. Медведев также привел слова полководца Александра Суворова.
«Будем всегда служить Верою и Правдою России, сим посрамим врагам нашим!» — эти слова (…) каждый из нас несёт в своём сердце», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.Медведев резюмировал, что главной задачей является бережное отношение к Родине и обеспечение ее процветания.
Ранее стало известно об успехах ВС РФ в Донбассе.
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