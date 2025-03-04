«Мой песик!»: Медведев назвал Зеленского нацистской шавкой

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев сравнил Владимира Зеленского с больной собакой, призвав Европу отказаться от поддержки главы киевского режима вслед за США.
«Администрация (президента США Дональда) Трампа больше не хочет кормить нацистскую шавку в Киеве. Так что блохастого кобеля подобрала дряхлая Европа, радостно восклицающая: «Мой песик!» Но это бессмысленно: безумная больная псина опасна. Так что лучше всего ее просто усыпить, без всяких страданий», — написал Медведев на английском в соцсетях.США остановили всяческую военную помощь Украине после скандала в Белом доме в пятницу, 28 февраля. В результате перепалки политиков в Овальном кабинете украинскую делегацию попросили покинуть здание администрации.
Ранее сообщалось, что еще одна страна отказалась помогать Украине.
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