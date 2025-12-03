«Компромисс не нашли»: стало известно, почему переговоры США и РФ длились почти пять часов

03 декабря 2025, 20:12

Политолог Бобров: РФ и США детально обсудили план Трампа

Фото: iStock/ronniechua

Длительность переговоров с американской делегацией в Кремле указывает на то, что стороны смогли детально обсудить все пункты предложенного США мирного плана. Так считает руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Александр Бобров.





Напомним, 2 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продлилась около пяти часов.





«Обстоятельность этих переговоров подтверждается ещё и тем, что, помимо Уиткоффа, на этих переговорах присутствовал Кушнер, человек, который, безусловно, является одним из самых доверенных лиц Трампа, что говорит о серьёзности намерений американской стороны. Тем не менее, как это обычно в дипломатии бывает, вопросы обсуждались очень сложные, в которых есть диаметрально противоположные точки зрения», — пояснил Бобров в разговоре с RT.

«Вот этого принципа (тишины — ред.) мы будем придерживаться. Надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа», — сказал Песков.