«Компромисс не нашли»: стало известно, почему переговоры США и РФ длились почти пять часов
Политолог Бобров: РФ и США детально обсудили план Трампа
Длительность переговоров с американской делегацией в Кремле указывает на то, что стороны смогли детально обсудить все пункты предложенного США мирного плана. Так считает руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Александр Бобров.
Напомним, 2 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продлилась около пяти часов.
«Обстоятельность этих переговоров подтверждается ещё и тем, что, помимо Уиткоффа, на этих переговорах присутствовал Кушнер, человек, который, безусловно, является одним из самых доверенных лиц Трампа, что говорит о серьёзности намерений американской стороны. Тем не менее, как это обычно в дипломатии бывает, вопросы обсуждались очень сложные, в которых есть диаметрально противоположные точки зрения», — пояснил Бобров в разговоре с RT.
По его словам, даже пяти часов не хватило, чтобы прийти к компромиссу. Тем не менее американцы услышали российскую позицию и внимательно её проанализировали. На это указывает тот факт, что Уиткофф из Москвы направился в Вашингтон, а не на встречу с Владимиром Зеленским.
Фельдман уверен, что Трампу донесут условия России без каких-либо искажений и уже от его реакции будет зависеть логика дальнейших встреч.
Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что США не станут распространять подробности о прошедших переговорах, пишут argumenti.ru со ссылкой на ТАСС.
«Вот этого принципа (тишины — ред.) мы будем придерживаться. Надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа», — сказал Песков.
Он также добавил, что Москва признательна Вашингтону за попытки урегулировать конфликт на Украине мирным путём.