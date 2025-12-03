Песков предрек ЕС потерю потенциала в экономике из-за отказа от российского газа
Евросоюз (ЕС) рискует утратить свой лидерский потенциал в экономике из-за отказа от российского газа, что приведет к зависимости от более дорогих энергоносителей.
Об этом 3 декабря на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии (...) это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по утере европейской экономикой своего лидирующего потенциала», — сказал он.
15 ноября сообщалось, что США стремятся вытеснить российский газ из Европы «до последней молекулы». Согласно данным издания Financial Times, американские чиновники активно посещают европейские страны, продвигая свои энергоносители.