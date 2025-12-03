03 декабря 2025, 14:53

Фото: istockphoto/Leestat

Евросоюз (ЕС) рискует утратить свой лидерский потенциал в экономике из-за отказа от российского газа, что приведет к зависимости от более дорогих энергоносителей.





Об этом 3 декабря на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.





«Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии (...) это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по утере европейской экономикой своего лидирующего потенциала», — сказал он.