На Западе заявили об изменениях в позиции США по Украине

FT: власти США серьезно изменили позицию по гарантиям безопасности для Киева
США существенно пересмотрели подход к предоставлению Украине гарантий безопасности после окончания конфликта, пишет Financial Times со ссылкой на источники.



По их сведениям, Вашингтон согласен снабжать возможные контингенты стран Запада разведданными и ключевыми системами, необходимыми для поддержания воздушной безопасности. В издании отмечают, что это «существенное изменение позиции».

Источники говорят, что у президента Дональда Трампа возникло понимание необходимости американского вклада для обеспечения устойчивости мирного соглашения, а сам план гарантий может быть представлен «вскоре». Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявляла, что главным рассматриваемым вариантом являются гарантии по образцу статьи 5 Устава НАТО.

25 августа Владимир Зеленский говорил о неготовности к компромиссам в мирном урегулировании конфликта на Украине.

