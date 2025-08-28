На Западе заявили об изменениях в позиции США по Украине
США существенно пересмотрели подход к предоставлению Украине гарантий безопасности после окончания конфликта, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По их сведениям, Вашингтон согласен снабжать возможные контингенты стран Запада разведданными и ключевыми системами, необходимыми для поддержания воздушной безопасности. В издании отмечают, что это «существенное изменение позиции».
Источники говорят, что у президента Дональда Трампа возникло понимание необходимости американского вклада для обеспечения устойчивости мирного соглашения, а сам план гарантий может быть представлен «вскоре». Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявляла, что главным рассматриваемым вариантом являются гарантии по образцу статьи 5 Устава НАТО.
25 августа Владимир Зеленский говорил о неготовности к компромиссам в мирном урегулировании конфликта на Украине.
