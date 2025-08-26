Трамп заявил, что США зарабатывают на Украине, а не тратят
Трамп сделал заявление о распределении финансовой нагрузки по Украине в НАТО
Американский президент Дональд Трамп заявил, что союзники США по НАТО взяли на себя все расходы, связанные с поддержкой Украины. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании кабинета министров в Белом доме.
По словам Трампа, альянс полностью финансирует конфликт. Он также отметил, что Вашингтон поставляет странам НАТО вооружение и оборудование на миллиарды долларов, в то время как прямые расходы на конфликт несут другие государства-члены блока.
«Мы ничего не финансируем. Думаю, важно донести, что многие этого не понимают», — отметил американский лидер.Следует отметить, что ранее Трамп уже делал аналогичное заявление, утверждая, что Соединенные Штаты теперь не тратят, а зарабатывают на ситуации с Украиной.
Напомним, что Польша отвернулась от Украины и объявила войну бандеровцам.