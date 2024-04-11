Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом

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Вице-председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решений конгресса США по финансовой помощи.
В своем Telegram-канале он назвал эти слова «абсолютным злом», обвинив Байдена в призыве к насилию и продолжении конфликта. Медведев выразил возмущение тем, что, по его мнению, такое заявление президента США может интерпретироваться как призыв к увеличению числа жертв и продолжению военных действий.
Кроме того, он отметил, что Байден не ответил на вопросы журналистов о наличии у США конкретного плана по урегулированию ситуации на Украине.
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