Президента Грузии Зурабишвили обвиняют в фальсификации выборов

Саломе Зурабишвили (Фото: официальный сайт президента Грузии)
30 октября прокуратура Грузии вызывала президента Саломе Зурабишвили на допрос, подозревая попытку несправедливых выборов.
Толчком для расследования стало прошение от грузинского Центризбиркома. Планируется допрос всех людей, которые могут обладать информацией о фальсификации парламентских выборов, но утаивать ее.
Ведомство уверено, что Саломе Зурабишвили обладает доказательствами о возможной фальсификации.
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Ведомство уверено, что Саломе Зурабишвили обладает доказательствами о возможной фальсификации.
«Поэтому, согласно закону, 31 октября этого года президент Грузии была вызвана в следственный орган на допрос», — гласит заявление ЦИК.По итогом выборов, которые прошли в Грузии 26 октября, наибольшее количество голосов (53, 93%) набрала правящая партия "Грузинская мечта". Партия выступает за дружественные отношения с РФ. Оппозиция и президент отказались признавать результаты, требуя нового голосования.
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Мария Моисеева