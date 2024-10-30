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Президента Грузии Зурабишвили обвиняют в фальсификации выборов

Генпрокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос
Саломе Зурабишвили (Фото: официальный сайт президента Грузии)

Саломе Зурабишвили (Фото: официальный сайт президента Грузии)

30 октября прокуратура Грузии вызывала президента Саломе Зурабишвили на допрос, подозревая попытку несправедливых выборов.
Толчком для расследования стало прошение от грузинского Центризбиркома. Планируется допрос всех людей, которые могут обладать информацией о фальсификации парламентских выборов, но утаивать ее.

Ведомство уверено, что Саломе Зурабишвили обладает доказательствами о возможной фальсификации.



«Поэтому, согласно закону, 31 октября этого года президент Грузии была вызвана в следственный орган на допрос», — гласит заявление ЦИК.
По итогом выборов, которые прошли в Грузии 26 октября, наибольшее количество голосов (53, 93%) набрала правящая партия "Грузинская мечта". Партия выступает за дружественные отношения с РФ. Оппозиция и президент отказались признавать результаты, требуя нового голосования.

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В МИД России пообещали ответить на задержание журналистов в аэропорту США
30 октября 2024, 13:14

Фото: iStock/iDymax

Россия ответит на задержание российских журналистов в аэропорту США. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова подчеркнула, что Москва расценивает данный инцидент как очередное грубое нарушение Вашингтоном обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ. По словам дипломата, журналисты заранее уведомили правительство Соединенных Штатов о своих намерениях и получили официальное разрешение на выполнение задания.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заключила, что американские действия демонстрируют показательный характер данной акции.

Напомним, задержание журналистов из РФ произошло в ночь на вторник, 29 октября.

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Премьер Словакии Фицо считает личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы
30 октября 2024, 12:55

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает своим личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы в 2025 году. Об этом Фицо сообщил в интервью программе «60 минут», отрывок из него у себя в Telegram-канале опубликовала журналист Ольга Скабеева.
Премьер-министр Словакии отметил, что будет крайне рад такой возможности.

«Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего — победы над фашизмом», — отметил Фицо.

В начале этого месяца политик объявил о готовности посетить Москву. По его словам, он не позволит забыть, «откуда пришла свобода».

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Китай оценил саммит БРИКС под председательством Путина
Ван И: саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом
30 октября 2024, 11:51

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Саммит БРИКС под председательством президента РФ Владимира Путина увенчался полным успехом. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с замглавы внешнеполитического ведомства России Сергеем Руденко, передает РИА Новости.
Ван И отметил, что достигнутые в рамках саммита соглашения не только укрепят единство глобального Юга, но и станут мощным импульсом для дальнейшего развития и сотрудничества государств БРИКС. По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, Пекин также удовлетворен нынешним уровнем развития двусторонних отношений между Россией и КНР.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к объединению официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Главная тема встречи — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

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Захарова прокомментировала задержание приехавших освещать выборы в США журналистов
Захарова: США не уведомили Россию о задержании приехавших на выборы журналистов
30 октября 2024, 10:32

Мария Захарова (Фото: официальный сайт МИД РФ)

Власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, которые приехали для освещения президентских выборов в Штатах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат пояснила, что журналисты прошли все необходимые процедуры, получили визы и специальные разрешения, однако, несмотря на это, корреспондентов все равно задержали в аэропорту и допрашивали.

Напомним, задержание журналистов из РФ произошло в ночь на вторник, 29 октября.

По словам Захаровой, «в качестве причины были указаны административные резоны». Она заключила, что данный инцидент является абсолютным произволом.

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Израиль нанес удар по крупному иранскому ракетному заводу
NYT: Израиль ударил по космическому центру КСИР для производства ракет в Иране
30 октября 2024, 09:15

Фото: iStock/e-crow

Израиль нанес удар по ряду важных объектов Ирана, в том числе по космическому центру, который использовался для производства баллистических ракет средней дальности. Об этом информирует The New York Times.
На спутниковых снимках американского оператора Planet Labs, которые были сделаны весной и 26 октября этого года, видны последствия атаки на космический центр Шахруд в провинции Семнан, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции Ирана. Отмечается, что объект КСИР использовался для массового производства баллистических ракет средней дальности, которые могли быть задействованы для атаки на Тель-Авив.

Примечательно, что удары Израиля по Ирану были ограниченными по масштабу, однако «весьма эффективными». ​Уточняется, что центральное ​здание объекта было в приоритете у израильской ​стороны во время атаки.

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FT: Россия и Украина ведут переговоры о прекращении взаимных ударов
30 октября 2024, 07:02

Фото: istock/Diy13

Россия и Украина начали предварительные переговоры, направленные на прекращение взаимных ударов по энергетической инфраструктуре, сообщает издание Financial Times.
Эти переговоры возобновились при посредничестве Катара после срыва ранее достигнутого соглашения в августе, когда украинские войска нанесли удар по Курской области.

По словам источника, осведомленного о ходе обсуждений, переговоры находятся на ранней стадии и касаются возможного "перезапуска" договоренностей о ненападении на энергетические объекты. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что такое соглашение может стать сигналом готовности Москвы к более широким мирным переговорам.

Украинские чиновники также заявили, что наблюдается некоторое снижение частоты атак на энергетическую инфраструктуру с обеих сторон, что указывает на действующую предварительную договоренность. Перспективы переговоров зависят от способности обеих сторон согласовать условия для решения текущего конфликта.

Зеленский в интервью Financial Times выразил надежду, что прекращение атак на инфраструктуру может стать первым шагом к завершению боевых действий. Ранее сообщалось, что Киев и Москва планировали провести конфиденциальные переговоры о деэскалации, однако процесс был приостановлен из-за инцидента в Курской области.

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France 3: на улицах Марселя скопились горы мусора из-за забастовки уборщиков
30 октября 2024, 05:58

Фото: istock/O Kemppainen

В Марселе продолжается забастовка работников компании Veolia, ответственной за уборку мусора, из-за чего улицы города оказались завалены отходами, сообщает телеканал France 3.
Сотрудники компании жалуются на нехватку ресурсов и оборудования, что ухудшает условия труда. В результате на улицах, особенно в 3-м и 14-м округах, скопились горы мусора. Во вторник городские власти установили временные контейнеры для отходов, чтобы горожане могли хотя бы частично избавиться от мусора. Однако вмешиваться в конфликт с частной компанией власти не могут.

Veolia согласилась обсудить с протестующими их требования, однако сотрудники заявляют о намерении продолжать забастовку до выполнения всех условий. Забастовка напомнила французам прошлогодние протесты в Париже против пенсионной реформы, когда из-за длительного отказа мусорщиков выходить на работу на улицах скопилось свыше 10 тысяч тонн отходов, вызвав общественный резонанс.

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#протесты
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Служба судебных приставов Финляндии заявила о возможных новых арестах собственности РФ
В Финляндии могут продолжить арест собственности России
30 октября 2024, 04:39

Фото: istock/Ruma Aktar

Финляндия может продолжить аресты российской собственности на своей территории, сообщил глава финской службы судебных приставов Аки Виртанен в интервью общественному вещателю Yle.
По словам Виртанена, на данный момент расследование по делу еще продолжается, и пока не ясно, будут ли инициированы новые конфискации. Общая стоимость уже арестованных активов России составляет около 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки был арестован 24 октября, и в списке арестованной недвижимости теперь числятся 44 объекта на сумму 35,5 миллиона евро. Ситуация вызвала ответную реакцию российского МИДа: Москва направила официальный запрос финским властям для разъяснения ситуации и выразила протест в связи с этим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться правовой защиты своих интересов в Финляндии и оспаривать аресты российской собственности.

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#рф
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В Курской области российские военные спасли 18 местных жителей
30 октября 2024, 02:02

Фото: istock/Anna_Anikina

Военные Вооружённых сил России за минувшие сутки спасли 18 жителей приграничных районов Курской области, сообщило правительство региона.
Среди спасённых — пять человек из Суджанского района, десять из Глушковского, два из Кореневского и один житель Большесолдатского района.

Власти подчеркнули, что все эвакуированные сейчас находятся в безопасности и им оказывается необходимая помощь. В приграничных регионах Курской, Белгородской и Брянской областей продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности граждан, в связи с активизацией боевых действий и провокациями со стороны украинских подразделений.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что армия нашей страна признана сильнейшей в мире благодаря мужество российских солдат. Он заявил, что авторство военных побед вовсе не за образцами оружия, оно принадлежит воле и мужеству российских солдат, с которыми действительно мало кто на планете может сравниться.

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