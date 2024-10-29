Орбан заявил, что выборы спасли Грузию от участи Украины

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Никто не имеет права говорить, что выборы в парламент Грузии были недемократическими. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который сейчас находится в Тбилиси с официальным визитом.
В ходе переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе Орбан поздравил коллегу и правящую партию «Грузинская мечта» с победой на выборах.
Орбан подчеркнул, что ознакомился с отчётами венгерских наблюдателей, которые указали, что выборы были свободными. Политик подчеркнул, что нельзя сомневаться в свободном и демократическом характере волеизъявления граждан Грузии.
Также венгерский премьер добавил, что выборы в Грузии не дали стране стать второй Украиной. Вместо этого она выбрала мир с Россией.
Отметим, что вместе с Орбаном в Грузию прибыли другие венгерские политики: глава МИД Петер Сийярто, глава Минэкономразвития Мартон Надь, глава Минфина Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица страны.
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Орбан подчеркнул, что ознакомился с отчётами венгерских наблюдателей, которые указали, что выборы были свободными. Политик подчеркнул, что нельзя сомневаться в свободном и демократическом характере волеизъявления граждан Грузии.
Также венгерский премьер добавил, что выборы в Грузии не дали стране стать второй Украиной. Вместо этого она выбрала мир с Россией.
Отметим, что вместе с Орбаном в Грузию прибыли другие венгерские политики: глава МИД Петер Сийярто, глава Минэкономразвития Мартон Надь, глава Минфина Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица страны.
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Анастасия Чинкова