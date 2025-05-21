Медведев упомянул «салфетку Макрона» в контексте разговора об украинском конфликте

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, заявил, что к урегулированию конфликта на Украине нужно подойти со всей ответственностью. В этом контексте он вспомнил о «салфетке Макрона» и лайках в соцсетях, которые олицетворяют непозволительную легковесность в таком важном вопросе.
Зампред Совбеза отметил, что для построения устойчивого мира на Украине недостаточно отдельной сделки.
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«Я уж не говорю про другие салфетки, типа салфетки Макрона в поезде. <…> И точно недостаточно лайков в социальных сетях для того, чтобы понять настроение людей», — сообщил Медведев.Напомним, что агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Они направлялись в Киев, чтобы принять участие во встрече — «коалиции желающих». На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий комок бумаги, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер европейские лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец сообщил, что белым предметом, лежавшим перед президентом Франции, была бумажная салфетка.
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Анастасия Чубина