Медведев высказался о покинувших Россию артистах: «Вернулись, пусть живут»

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)
Не всех артистов, покинувших Россию после начала спецоперации (СВО), стоит резко осуждать, но давать выступать тем, кто высказывался против страны, нельзя. Об этом объявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщило агентство ТАСС.
Медведев подчеркнул, что многие из покинувших РФ творческих личностей приезжают обратно и начинают выступать снова.
Дмитрий Медведев обратил внимание, что он говорит не об иноагентах, а о тех, кто просто высказывался против страны. По мнению политика, подобные артисты не должны получать поддержку от властей.
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«Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров, но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя», — выразил свое мнение зампред Совбеза.
Дмитрий Медведев обратил внимание, что он говорит не об иноагентах, а о тех, кто просто высказывался против страны. По мнению политика, подобные артисты не должны получать поддержку от властей.
«Если они преступления не совершили, ну пожалуйста, вернулись, пусть живут, никто их не преследует. Но помогать им, раскручивать их — это абсолютно неприемлемо», — заключил зампред Совбеза.
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Ольга Енгалычева