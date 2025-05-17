Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры не всегда могут приводить к окончанию боевых действий, а в случае неудачи могут и вовсе привести к «более ужасной стадии» конфликта с новыми участниками и видами вооружения. Об этом он написал в соцсети Х, обратившись к «врагам России».
Ранее в Киеве состоялась встреча так называемой коалиции желающих, в которой приняли участие французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
Макрон и Мерц заявили, что в течение нескольких дней в отношении России может быть введён очередной пакет санкционных ограничений. Это произойдёт в том случае, если Москва не примет условия 30-дневного перемирия, которое предложил Запад.
Однако напомним, что киевский режим до этого нарушал все вводимые перемирия и до сих пор не отменил введённый Владимиром Зеленским на законодательном уровне запрет на проведение переговоров с российской стороной.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе.
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Макрон и Мерц заявили, что в течение нескольких дней в отношении России может быть введён очередной пакет санкционных ограничений. Это произойдёт в том случае, если Москва не примет условия 30-дневного перемирия, которое предложил Запад.
Однако напомним, что киевский режим до этого нарушал все вводимые перемирия и до сих пор не отменил введённый Владимиром Зеленским на законодательном уровне запрет на проведение переговоров с российской стороной.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе.
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Анастасия Чинкова