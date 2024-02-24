Медведев усомнился в умственных способностях премьер-министра Италии

Фото: сайт Кремля
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев высказался о заявлении премьер-министра Италии Джорджи Мелони об СВО. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Медведев усомнился в умственных способностях Мелони, обвинив её в повторении речей других западных политиков.
Также российский политик предположил, что у Мелони могли проявиться «гены фашистского прошлого».
Днём ранее Мелони заявила, что палестинское движение ХАМАС не совершило бы нападение на Израиль, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине. Она добавила, что новые конфликты будут вспыхивать по всему миру до тех пор, пока не Украине не восстановится международная законность.
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Также российский политик предположил, что у Мелони могли проявиться «гены фашистского прошлого».
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Анастасия Чинкова