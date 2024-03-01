Медведев в комментарии разговора офицеров бундесвера вспомнил стих Симонова «Убей его!»

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал разговор офицеров бундесвера, обсуждавших ракетные атаки на Крым и Крымский мост. Он вспомнил по этому случаю стихотворение Константина Симонова 1942 года под названием «Убей его!».
Российский политик также указал, что реагировать на такое очень сложно, соблюдая дипломатическую этику. Впрочем, жёстких выражений наш бывший президент, кажется, никогда не стеснялся. Вот и сейчас он вспомнил по случаю стихотворение Константина Симонова, написанное им в 1942 году, отметив, что лучше, чем поэт, не скажешь. Тем более, что стих носит красноречивое название «Убей его!».
Так хотел он, его вина, —
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Процитировав строки стихотворения, Медведев закончил свой пост лозунгом времён Великой Отечественной войны: «Смерть немецко-фашистским оккупантам!»
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