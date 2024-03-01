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Медведев в комментарии разговора офицеров бундесвера вспомнил стих Симонова «Убей его!»

Медведев стихом о немецких вдовах отреагировал на разговор офицеров ФРГ о Крыме
01 марта 2024, 16:13
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал разговор офицеров бундесвера, обсуждавших ракетные атаки на Крым и Крымский мост. Он вспомнил по этому случаю стихотворение Константина Симонова 1942 года под названием «Убей его!».

В своём телеграм-канале зампред Совбеза констатировал, что извечные противники России немцы, увы, опять становятся врагами. Он удивился тому, с какой тщательностью и деловитостью немецкие офицеры обсуждают, куда удобнее нанести удары, чтобы причинить максимальный вред России и её гражданам. Особенно цинично это звучит на фоне заявлений Шольца о неучастии Германии в конфликте, подчеркнул Медведев.

Российский политик также указал, что реагировать на такое очень сложно, соблюдая дипломатическую этику. Впрочем, жёстких выражений наш бывший президент, кажется, никогда не стеснялся. Вот и сейчас он вспомнил по случаю стихотворение Константина Симонова, написанное им в 1942 году, отметив, что лучше, чем поэт, не скажешь. Тем более, что стих носит красноречивое название «Убей его!».

Так хотел он, его вина, —
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.

Процитировав строки стихотворения, Медведев закончил свой пост лозунгом времён Великой Отечественной войны: «Смерть немецко-фашистским оккупантам!»

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Студентам Сергиева Посада рассказали о предстоящих выборах
01 марта 2024, 16:32

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Представители теризбиркома Сергиева Посада рассказали студентам о выборах президента России. Второй год подряд в Московском областном филиале Финансово-юридического университета прошёл «День карьеры», сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Учащимся напомнили о выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта, а также рассказали, почему важно не игнорировать голосование.
«Участвовать в выборах необходимо хотя бы просто для того, чтобы потом сказать самому себе: я имею отношение к тому, что происходит в моей стране, в моем городе. Это важно! Приходите, участвуйте в голосовании и помните, что будущее от нас зависит», – сказал студентам зампред ТИК Сергиева Посада Максим Аюпов.
Администрация городского округа активно привлекает для общения со студентами компании, работающие в муниципалитете. Ребята также услышали истории успеха от выпускников вуза, получили знания о том, как составить резюме и начать профессиональный путь.

Сейчас поквартирный обход подмосковных избирателей проводят подмосковные информаторы. К работе привлечены более 15 тыс. членов участковых избирательных комиссий Подмосковья.

Жители области могут отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК». Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта.

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Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России
01 марта 2024, 15:25

Фото: kremlin.ru

Извечные противники России немцы вновь превратились в наших заклятых врагов, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора высшего немецкого военного руководства, на которой обсуждалась передача Украине ракет Taurus для атаки на Крымский мост.

«Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям», — подчеркнул Медведев.

По его словам немцы, которые всегда оставались противниками России, вновь превратились в наших заклятых врагов.

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#дмитрий медведев
#германия
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Захарова: Современное руководство ФРГ ссылается на опыт Третьего рейха
01 марта 2024, 15:07

Фото: iStock/iDymax

Современное руководство Германии ссылается на опыт Третьего рейха, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее российская журналистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которое немецкое военное руководство обсуждает план ударов по Крымскому мосту.

«Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели!», — прокомментировала случившееся Захарова.

На опубликованной Симоньян аудиозаписи также можно услышать, как руководство ФРГ обсуждают коллег из США и Великобритании. По их словам, они давно напрямую участвуют в конфликте на Украине.

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#германия
#россия
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#мария захарова
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Песков: проект договора с Украиной 2022 года устарел
01 марта 2024, 14:53

Фото: сайт Кремля

Кремль не хочет публиковать проект текста мирного соглашения России и Украины 2022 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать публикацию The Wall Street Journal, в которой был представлен проект мирного договора.
Ранее «Радио 1» сообщало, что СМИ раскрыли условия для мирного завершения конфликта, на которых остановились стороны, однако документ так и не был подписан ввиду выхода Украины из переговоров.

«Единственное, что я могу сказать - это то, что в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в конституции нашей страны», - сказал Песков.

Песков также отметил, что согласованный текст был, однако Кремль не хотел бы его публиковать. Данные устарели, а украинская сторона прекратила переговоры по указанию Великобритании, заключил пресс-секретарь президента России.

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Канада заявила о готовности отправить военных на Украину
Toronto Star: Канада может отправить военных для обучения военных ВСУ
01 марта 2024, 14:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канада готова отправить военных на Украину, но не для участия в боевых действиях, а для обучения украинских военных. Об этом заявил глава Минобороны страны Билл Блэр, его слова приводит Toronto Star.
«Ограниченный контингент канадцев мог бы обучать украинских солдат в Украине вдали от линии фронта», — заявил Блэр.

При этом издание напоминает, что на прошлых выходных Канада и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого Оттава может проводить учебную деятельность на Украине, когда на то будут благоприятные условия.

На днях Блэр также заявлял, что Канада не будет отправлять боевые части своих войск на Украину, однако продолжит оказывать военную помощь.

Напомним, Макрон, выступая на конференции в Париже, заявил, что европейские страны обсуждают вопрос об отправке на поля специальной военной операции на Украине военнослужащих из стран Европы и Североатлантического альянса. Шольц же, в ответ на это выступление Макрона, напомнил французскому лидеру, что между странами Европы существуют определённые договорённости, и их военнослужащие никогда официальное не отправятся на Украину.

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#канада
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Песков: Журналиста Карлсона в России не пытались обратить в свою веру
01 марта 2024, 14:33

Фото: kremlin.ru

Американского журналиста Такера Карлсона никто не пытался обратить в свою веру, когда он находился в России, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитирует «РИА Новости».
«Вы знаете, Такер Карлсон — он американский журналист, и у него свое мировоззрение, с очень-очень многим, что у нас в стране, он категорически не согласен. И сам тот факт, что он брал интервью у Путина, естественно, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру», — прокомментировал ситуацию Песков.

Напомним, один из самых известных американских журналистов, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон прибыл в Россию в начале февраля. Сперва было не ясно, что он делает в Москве, однако, позже он сам заявил, что взял интервью у российского лидера Владимира Путина. Ролик вышел в ночь на 9 февраля и вызвал широкий резонанс как в России, так и не всём коллективном Западе.

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Париж испугался предупреждения Путина, считает Пушков
Пушков: Париж передумал посылать войска на Украину после слов Путина
01 марта 2024, 14:06

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Во Франции испугались предупреждения президента России Владимира Путина, которое он озвучил в ходе своего послания Федеральному собранию, поэтому глава МИД республики Стефан Сежурне заявил, что французкие войска не появятся на Украине. Об этом написал сенатор Алексей Пушков.
Напомним, 29 февраля Путин заявил, что все действия стран Запада, предпринимаемые против России, грозят конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит гибелью цивилизации. В частности, он напомнил о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны Запада могут отправить свои войска на Украину. Уже 1 марта Сежурне заявил, что Франция не отправит свои войска на Украину. По его словам, французы не будут умирать за Украину.

Пушков предполагает, что в руководстве Франции произошел раскол.

«Какие бы наполеоновские позы ни пытался принять Макрон, очень ясный смысл вчерашнего заявления Путина, судя по всему, дошел до Парижа. И вот уже глава МИД Франции, известный своей близостью к премьеру, заявляет, что «французы не будут умирать за Украину». А кто в таком случае будет? Может быть, Стубб заявит, что финны будут умирать за Украину? Что прям рвутся? Или эстонцы с латвийцами?» — рассуждает Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что фраза главы МИД Франции является знаковой. Пушков подчеркнул, что все страны НАТО должны ответить е на вопрос: будут ли их солдаты умирать за Украину?

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Песков предупредил о соблюдении закона в день похорон Навального*
Песков: участники несанкционированных акций понесут ответственность по закону
01 марта 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Любые несанкционированные митинги являются нарушением законодательства, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами, приводит его слова информационное агентство ТАСС.
Спикер Кремля почеркнул, что существует закон, и его нужно исполнять, поэтому любые призывы сторонников Навального* незаконны. Те, кто примет участие в таких собраниях будут привлечены к ответственности в рамках законодательства, отметил Песков.

Оппозиционер Алексей Навальный* скончался 16 февраля в одной из колоний на Ямале, в которой отбывал наказание. Управление ФСИН по региону сообщило, что заключенному резко стало плохо во время прогулки, он потерял сознание, упал и умер.

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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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#послание
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Песков жёстко ответил на заявление главы Пентагона Остина о конфликте с Россией
Песков назвал безответственными слова Остина о столкновении НАТО с Россией
01 марта 2024, 13:36

Фото: сайт Кремля

Глава Пентагона генерал Ллойд Джеймс Остин позволил себе на редкость безответственные слова, говоря о прямом столкновении России и НАТО в случае поражения Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На традиционной встрече с журналистами он отметил, что в последние дни подобных опрометчивых высказываний от западных политиков приходится слышать немало. Достаточно вспомнить воинственные высказывания президента Франции Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину. По словам политика Марин Ле Пен, французский лидер «вдруг вообразил себя военачальником».

«Раньше подобные заявления звучали из европейских столиц, теперь вот мы слышим из-за океана», — прокомментировал ситуацию Песков.

По словам представителя Кремля, такие речи ещё раз характеризуют мировоззрение НАТО и говорят о том, что Запад уже де-факто считает Украину своей территорией. Что касается необдуманных слов Остина, то они ведут к ещё большему нагнетанию напряжённости, хотя, нагнетать, казалось бы, дальше некуда, заключил Дмитрий Песков.

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