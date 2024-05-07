Рябков сообщил, что посол США Трейси уехала на определенное время из России

Фото: сайт Кремля
Посол США Линн Трейси уехала на определенное время из РФ. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
По словам Рябкова, информация об отъезде Трейси поступила во внешнеполитическое ведомство за некоторое время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов на церемонию инаугурации президента РФ.
Ранее в госдепартаменте США заявили, что не считают выборы в РФ честными, но признают Владимира Путина президентом государства.
Напомним, сегодня, 7 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы государства. Торжественная церемония начнется в полдень, ее будут освещать ведущие телеканалы и радиостанции России.
Читайте также:
Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина
Путин в пятый раз вступит в должность президента
Госдеп США заявил о признании Путина президентом России
Ранее в госдепартаменте США заявили, что не считают выборы в РФ честными, но признают Владимира Путина президентом государства.
Напомним, сегодня, 7 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы государства. Торжественная церемония начнется в полдень, ее будут освещать ведущие телеканалы и радиостанции России.
Читайте также:
Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина
Путин в пятый раз вступит в должность президента
Госдеп США заявил о признании Путина президентом России
Екатерина Коршунова