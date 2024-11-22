Медведев высказался о применении Россией ядерного оружия

Единственный в России завод по производству модулей для сжижения природного газа (СПГ), управляемый «Новатэком», был законсервирован из-за санкций США. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на группу наблюдения Земли при Институте государственной политики Пейна в Колорадо.