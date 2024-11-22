Медведев высказался о применении Россией ядерного оружия

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал о применении Россией ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, российские власти не сумасшедшие и не хотят применять ядерное оружие. Он назвал использование ядерного оружия «крайним вариантом».
Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.
В пятницу Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.
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«Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», – добавил он.
Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.
В пятницу Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.
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Александр Климов