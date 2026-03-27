Ядерный конфликт неизбежен, заявил Медведев

Медведев: ядерный конфликт Ирана и Израиля в каком-то виде неизбежен
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ядерный конфликт между Израилем и Ираном стал неизбежным. Об этом пишет РИА Новости.



Он отметил, что военные операции США и Израиля лишь приблизили эту угрозу.

«Сколько бы ни болтали сейчас американцы об устранении ядерной угрозы на Ближнем Востоке, теперь ядерный конфликт в каком-то виде неизбежен», — сказал он.

С 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, включая столицу Тегеран. В результате атак сообщают о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. Иран, в свою очередь, отвечает ударами по израильским территориям и американским военным базам. Операцию Вашингтон и Тель-Авив объясняют необходимостью предотвратить угрозу со стороны иранской ядерной программы, однако теперь они открыто говорят о желании смены власти в Тегеране.
Дарья Осипова

