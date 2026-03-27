Ядерный конфликт неизбежен, заявил Медведев

27 марта 2026, 15:54

Медведев: ядерный конфликт Ирана и Израиля в каком-то виде неизбежен

Фото: iStock/Gerasimov174

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ядерный конфликт между Израилем и Ираном стал неизбежным. Об этом пишет РИА Новости.





Он отметил, что военные операции США и Израиля лишь приблизили эту угрозу.





«Сколько бы ни болтали сейчас американцы об устранении ядерной угрозы на Ближнем Востоке, теперь ядерный конфликт в каком-то виде неизбежен», — сказал он.